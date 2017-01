Iris Mittenaere (Miss France 2016) couronnée Miss Univers ! Historique !

Notre reine de beauté française, que nous félicitons chaleureusement, a fait sensation tout au long de l'événement, tout particulièrement lors du tour de présélection, dans son costume emblématique du Moulin Rouge, et lors de la finale, où, au cours du dernier round de questions, elle a tenu un discours d'ouverture : "Avoir des frontières ouvertes peut nous permettre de parcourir le monde et de découvrir un peu plus sur nos voisins", a-t-elle déclaré à l'animateur qui l'interrogeait sur la crise des migrants en Europe. A l'heure du début de mandat de Donald Trump à la Maison Blanche, Miss Kenya, Mary Esther Were, qui a terminé parmi les plus finalistes (4e), a été encore plus explicite, assurant que le nouveau chef d'Etat "n'avait peut-être pas été le premier choix de nombreuses personnes".

Une année fantastique commence pour Iris Mittenaere, qui devrait effectivement avoir bien des occasions de "parcourir le monde" et de découvrir ses habitants. En attendant, elle a partagé sur les réseaux sociaux ses premiers mots... et ses premiers cadeaux !