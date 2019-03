Iris Mittenaere : Son amie Camille Cerf plus "grosse" qu'elle ? Elle répond

La jolie blonde de 24 ans a alors répondu : "Je ne comprendrai décidément jamais la cruauté de certains. Il faut arrêter, vraiment... Je suis bien dans mon corps et dans ma tête. Mais ce genre de commentaire fait toujours mal au coeur (...). Quand je reçois ce genre de message, dans un premier temps, ça me blesse, puis je pense à toutes ces personnes qui sont plus complexées ou qui ont plus de formes que moi. Et quand j'y pense, ça me révolte ! Ne laissez jamais quelqu'un vous dire ce que vous devez être ! Ce que vous êtes vous appartient et vous seul pouvez choisir."