Isabelle Mergault "rouge de honte" en public à cause de Laurent Baffie...

Invitée de l'émission Salut les Terriens, sur C8, Isabelle Mergault a retrouvé sur le plateau son ami Laurent Baffie, chroniqueur-sniper régulier. La comédienne, actuellement au théâtre dans La Raison d'Aymé (qu'elle a écrit), a revu une vidéo d'un enregistrement des Grosses Têtes sur RTL, où ils officient tous les deux et où elle expliquait pourquoi elle en voulait à son compère...

Dans Les Grosses Têtes, Isabelle Mergault déclarait : "Je boirai plus jamais un coup avec lui. Ce matin, j'ai pris un café avec lui et puis il est parti et, de loin, il m'a dit : 'Merci pour la pipe.' Devant tout le monde." Sur le plateau de l'animateur Thierry Ardisson, qui a diffusé ce court extrait, les rires étaient de rigueur et la comédienne est revenue sur cette mésaventure. "Moi j'étais à la terrasse toute seule et il me dit ça de très loin ! Ah non, ah non, c'est fini entre nous. Terminé", a-t-elle dit.

Laurent Baffie, habitué à être critiqué pour son humour – comme en témoigne la polémique avec son amie Nolwenn Leroy dans SLT –, ne semblait pas gêné d'avoir fait tellement honte à Isabelle Mergault. "Si on peut pas faire chier ses potes, on va faire chier qui ? Elle était rouge de honte...", a-t-il réagi.

Toutefois, un peu plus loin dans l'émission, répondant à "l'interview rose" de l'animateur, Isabelle Mergault a tenu à dire "mon chouchou, c'est Laurent". Et d'ajouter : "On baiserait peut-être pas bien mais on se marrerait !"