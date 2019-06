Ivana Trump se sépare de son mari Rossano Rubicondi

Entre Ivana Trump et son ex-mari italien Rossano Rubicondi, c'est (encore) terminé ! La socialite, surtout connue pour avoir été pendant quinze ans la femme de Donald Trump, a elle-même annoncé sa rupture en accordant une interview à Page Six, mercredi 26 juin 2019.

"Je suis de nouveau une femme célibataire. J'ai la liberté de faire ce que je veux, avec qui je veux et je peux m'offrir le train de vie que je veux. Notre relation est arrivée en fin de course. Rossano passe beaucoup de temps en Italie et je passe beaucoup de temps à New York, Miami et Saint-Tropez et il doit travailler en plus. La relation longue distance ne fonctionnait pas vraiment. Nous avons passé du bon temps et nous restons amis. La rupture a été amicale", a-t-elle confié. Le quotidien affirme pourtant que Rossano Rubicondi avait un projet de pizzeria... à New York.

Ivana Trump et Rossano Rubicondi ont toujours vécu une relation faite de hauts de bas : ils se sont fréquentés pendant six ans avant de se marier en 2008 lors d'une cérémonie grandiose à Mar-a-Lago et, un an plus tard, ils divorçaient ! Après quelques mois d'errance, ils remettaient le couvert. L'an dernier, ils étaient par exemple remarqués partageant un dîner au restaurant La Goulue à New York. Depuis cette nouvelle déconvenue, Ivana Trump a pris une décision : "Je ne veux plus jamais me marier. C'est fini. Je ne veux pas faire de rencards. J'aime avoir de la compagnie toutefois et j'ai des tas d'hommes qui veulent m'accompagner pour le déjeuner ou le dîner, à des bals et des événements de charité. Je ne veux simplement pas m'attacher", a-t-elle ajouté. La socialite compte bien passer son été à Saint-Tropez pour se changer les idées. "Je vais passer le plus fabuleux des étés", jure-t-elle.

Ivana Trump a été mariée par le passé à Alfred Winklmayr, Donald Trump et Riccardo Mazzucchelli. Elle est la maman d'Ivanka Trump (37 ans), Donald Trump Jr. (41 ans) et Eric Trump (35 ans).

Thomas Montet