Melania Trump : Son staff clash Ivana, l'ex-femme de Donald, après son interview

Ivana Trump, l'ex-femme de Donald Trump, a accordé une longue interview au cours de laquelle elle a évoqué ses relations avec le président américain, sous-entendant qu'elle était la vraie First Lady. Des propos qui, forcément, ont déplu à Melania Trump...

Interrogée par ABC News, Ivana Trump (68 ans) a déclaré qu'elle entretenait une relation privilégiée avec Donald Trump, dont elle a été l'épouse de 1977 à 1992 et avec qui elle a eu trois enfants : Donald Jr., Eric et Ivanka. "J'ai la ligne direct de la Maison Blanche mais je n'ai pas vraiment envie d'appeler car Melania s'y trouve et je n'ai pas envie de causer la moindre jalousie ou quelque chose dans ce genre car, tout d'abord, je suis la première femme de Trump, ok ? Je suis la First Lady, ok ?", a-t-elle déclaré en riant.

La directrice de la communication de la First Lady Melania Trump, Stephanie Grisham, a publié un communiqué pour condamner les propos d'Ivana. "Madame Trump a fait de la Maison Blanche un foyer pour leur son fils Barron et le président. Elle adore vivre à Washington et est honorée de son rôle de première dame des États-Unis. Elle compte utiliser sa fonction pour aider les enfants, pas pour vendre des livres [un tacle à Ivana qui sort en librairies Raising Trump, ndlr]. Il n'y a clairement rien à retenir de cette déclaration venue d'une ex, ce n'est malheureusement qu'une manière d'attirer l'attention et de se faire sa propre promo", a-t-elle déclaré.

Au cours de son interview, Ivana Trump, qui vit une grande partie de l'année en Floride et passe souvent l'été à Saint-Tropez, a aussi affirmé avoir refusé le poste d'ambassadrice des États-Unis en République tchèque, son pays de naissance. Une information étonnante car elle avait manifesté son envie d'obtenir cette fonction. La Maison Blanche n'a pas réagi sur ce sujet...

