Ivana Trump et Patrick Bruel : Soirée plage festive et musicale à Saint-Tropez

Comme chaque année à la période estivale, le premier forain de France Marcel Campion a réuni ses amis et de nombreuse célébrités pour festoyer et écouter des chansons live dans une ambiance décontractée à la plage de la Bouillabaisse, à Saint-Tropez.

Le 3 août dernier, en marge du Festival de Ramatuelle qui se tient du 27 juillet au 11 août, ont ainsi partagé un moment complice et festif lors de ce qui se veut être l'une des plus grandes fêtes de l'été tropézien. Une pléiade d'artistes avaient répondu présent à l'invitation pour assurer les concerts, comme Thomas Dutronc et Enrico Macias. Ivana Trump a retrouvé son ami de toujours Massimo Gargia, tandis que la ravissante Lynda Lacoste (Hélène et les garçons, Le miracle de l'amour), toujours aussi divine à 50 ans, s'est affichée au côté de son mari Bruno Bensoussan, père de son fils James aujourd'hui âgé de 10 ans.

Sur place, Thomas Dutronc a notamment retrouvé la compagnie de Patrick Bruel. Jean-Luc Reichmann a pris la pose avec Bernard Montiel, tandis que Lord Kossity a croisé le chemin de l'hilarant Eric Judor. Un mois après la fin de la tournée des Vieilles Canailles, Eddy Mitchell est apparu tout reposé et bronzé au bras de sa femme Muriel Bailleul. Daniel Hechter, Michou, Charles et Camilla de Bourbon des Deux-Siciles (duc et duchesse de Castro), Pierrette Brès, Félix Gray, Jean Madar, Robert Mimran mais aussi le maire de Saint-Tropez Jean-Pierre Tuveri étaient tous de la partie.