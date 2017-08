Ramatuelle 2017 : Barbara Shulz et Pascal Elbé triomphent avec leur "Chameau"

Après un week-end consacré à l'humour avec le spectacle Seul... Avec vous de Michel Drucker puis une carte blanche Point Virgule, le Festival de Ramatuelle 2017 se poursuivait dimanche avec le concert de Michel Jonasz puis, lundi 7 août, avec un trio d'acteurs de grands talents : Pascal Elbé, Barbara Schulz et Valérie Decobert.

Cette année, tous les trois se sont donné la réplique au théâtre de l'Atelier, dans le 18e arrondissement de Paris, dans L'Éveil du chameau, une comédie de Murielle Magellan mise en scène par Anouche Setbon. Avant de partir en tournée dans toute la France, la pièce se jouait donc hier soir sur la scène en plein air du Festival de Ramatuelle. L'Éveil du chameau raconte l'histoire d'une mère qui n'accepte pas la grossesse de sa fille de 18 ans abandonnée par son compagnon Simon et tente de convaincre le futur papa de prendre ses responsabilités. Pascal Elbé est le père de Simon et le chameau du titre auquel le personnage de Barbara aura affaire. Longuement applaudi par le public, le trio a été inondé par les coussins du théâtre que leur ont lancés les spectateurs en guise de bravos, une tradition à Ramatuelle.

Après le show, Pascal Elbé et ses deux partenaires féminines, Barbara Shulz et Valérie Decobert, ont retrouvé leur metteur en scène Anouche Setbon mais également l'équipe du festival, en premier lieu sa fondatrice et directrice Jacqueline Franjou et son directeur artistique Michel Boujenah. En coulisses, nous pouvions aussi croiser la talentueuse Aure Atika qui reprendra le rôle de Barbara Schulz pour la tournée prochaine de la pièce. La réalisatrice et scénariste Danièle Thompson est venue chaleureusement féliciter les actrices et l'acteur, tandis que Véronique Jannot faisait partie du chaleureux public qui leur a réservé ce si bel accueil sous les pins de Ramatuelle.

Après son inauguration explosive par Julien Doré, le 1er août, le Festival de Ramatuelle se poursuit ce mardi 8 août par une représentation du spectacle de Philippe Caubère Le Bac 68, lauréat du Molière du meilleur comédien dans un spectacle de théâtre public. Le festival refermera ses portes vendredi par un concert de Véronique Sanson.