Patrick Bruel, Jean-Roch et Anaïs enceinte ravis: Julien Doré sublime Ramatuelle

"Prenons le cas de Julien Doré : je n'osais même pas lui demander de venir à Ramatuelle : on n'a que 1 200 places. Et j'apprends par une amie qu'il rêve de faire Ramatuelle", s'exclamait au mois de juin dans Signé Agnès sur RTL Michel Boujenah, directeur artistique - à la suite du regretté Jean-Claude Brialy - du festival proposé dans la paisible commune varoise voisine de Saint-Tropez. Ce rêve est devenu réalité : mardi 1er août, le chanteur avait le privilège, après trois soirées des Nuits Classiques, d'inaugurer la programmation du Festival de Ramatuelle 2017.

Sous les étoiles et sur le rivage non pas de ce Lac qu'il chante sur son album & mais de la mer Méditerranée, Julien Doré a enchanté les 1 200 spectateurs que peut contenir le théâtre à ciel ouvert né en 1985 à l'initiative de Jacqueline Franjou, qui est aujourd'hui encore la présidente passionnée de la manifestation, et avec la complicité de Brialy.

"Énorme concert ce soir à ramatuelle plein de générosité et une super performance merci @jdoreofficiel", a tweeté l'un de ses admirateurs, présent dans l'auditoire. Sur Instagram, grâce à d'autres fans, on peut avoir quelques aperçus des moments magiques qui ont eu lieu dans ce théâtre de verdure si intimiste, l'artiste roi de l'esperluette n'hésitant d'ailleurs pas à passer au coeur de son public.