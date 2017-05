Jean-Roch bientôt papa : Son épouse Anaïs est à nouveau enceinte

L'heureuse nouvelle de ce début de semaine concerne Jean-Roch et son épouse Anaïs Pedri Monory ! Le couple attend son troisième enfant. Les jumeaux Santo et Cielo (3 ans) seront bientôt les adorables grands frères d'un petit garçon ou d'une fille...

C'est la future maman en personne qui a annoncé cette belle nouvelle. Anaïs Pedri Monory est enceinte et a révélé sa grossesse à ses plus de 7 000 abonnés sur Instagram, en y publiant un selfie. Le mannequin y porte une robe noire, pose de profil pour permettre à ses followers d'apprécier son baby-bump, et écrit en légende "#QuelqueChoseDeSpécialSePrépare", légende illustrée de plusieurs émoticones.

En commentaires, les utilisateurs de l'application de partage d'images lui adressent de nombreux messages de félicitations.