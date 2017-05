Cannes: Charlotte Casiraghi rouge plaisir, Jean-Roch et Anaïs in love chez Tetou

A la veille du grand rendez-vous glamour de l'amfAR ce jeudi soir sur la Croisette, un autre "classique" des nuits du Festival de Cannes se tenait mercredi 24 mai 2017. Tandis que certaines personnalités honoraient le dîner de bienfaisance de l'ONG Positive Planet, d'autres avaient rendez-vous avec celui organisé en partenariat par la maison Chanel et le magazine Vanity Fair.

Très en vue dimanche dernier lors du dîner Women in Motion, Charlotte Casiraghi, resplendissante en robe rouge et escarpins assortis, y retrouvait avec plaisir Karl Lagerfeld, maître à créer de la griffe parisienne et ami intime de sa mère la princesse Caroline de Hanovre.

Le couturier allemand, les éminences de la marque Chanel, à l'image du président des activités mode Bruno Pavlovski, le président de Condé Nast International, Jonathan Newhouse, et le président de Condé Nast France, Xavier Romatet, pouvaient compter sur des invités de marque pour cette édition 2017 du prestigieux dîner, organisé cette année chez Tétou, temple de la bouillabaisse à Golfe Juan : Isabelle Huppert, Céline Sallette, audacieusement décolletée, Jessica Chastain, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme, Aymeline Valade, Gwendoline Christie, Melita Toscan du Plantier, Joana Preiss ou encore Anne Hidalgo composaient un choeur de femmes des plus élégants, en présence de chevaliers servants tels que Dimitri Rassam, fils de Carole Bouquet, Michel Denisot, Edouard Baer ou Augustin Trapenard.

Si les couples se faisaient rares, ils n'en étaient que plus remarquables, à l'instar de la star hollywoodienne Dustin Hoffman, accompagnée par son épouse Lisa, ou du roi des nuits de Paris et de la Côte d'Azur, Jean-Roch : radieux en amoureux avec sa compagne Anaïs, il était de toute évidence ravi d'être pour une fois l'invité et non l'hôte !