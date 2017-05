Laurence Ferrari tout sourire au bras de son époux pour un chic dîner cannois

Chaque année, le Festival de Cannes n'est pas seulement l'occasion de découvrir les films qui vont cartonner (ou pas) en salles, mais aussi le moment pour divers organismes de charité de profiter de cette belle vitrine médiatique pour faire parler de leurs causes. Ainsi, mercredi 24 mai, le Palm Beach accueillait le dîner de la fondation Positive Planet.

Certes, l'incontournable gala de l'amfAR reste l'événement le plus scruté et qui attire le plus de personnalités - invitées à sortir leur carnet de chèques pour aider à la lutte contre le sida -, mais force est de constater que la soirée donnée par la fondation Positive Planet, présidée par Jacques Attali, n'avait pas à rougir de sa guest list, bien au contraire ! On a ainsi pu voir Laurence Ferrari tout sourire dans une robe de soirée d'inspiration estivale au bras son époux, en costume impeccable, Renaud Capuçon. La journaliste (également vue un peu plus tard à la soirée Club by Albane sur le toit de l'hôtel JW Mariot) a notamment croisé son ancienne collègue du Grand 8, Audrey Pulvar.

Le tapis rouge de cette soirée, organisée dans le cadre de la Semaine du Cinéma Positif et en soutien à l'action menée par Positive Planet (anciennement PlaNet Finance), qui oeuvre au développement financier, éducatif ou écologique à travers le monde, a aussi vu défiler Naomi Campbell, Rita Ora, Lady Victoria Hervey tout en transparence, Jean Todt, Patrick Partouche (dont le groupe du même nom possède le Palm Beach) et sa femme, Fawaz Gruosi et sa femme Sophie Taylor, la cinéaste Agnès Varda (auréolée du prix Women in Positive Cinema Award) accompagnée de sa fille Rosalie, Frédérique Bedos ou encore Yann Arthus Bertrand, Martin Solveig (aussi à l'animation derrière ses platines), Makram Azar, Audrey Tcherkoff, Frédérique Bel, Keziah Jones (qui s'est produit sur scène) et sa compagne, Costa-Gavras (honoré du prix Positive Honorary Award), Harvey Weinstein et et sa femme Georgina Chapman, Michael Lonsdale, Hofit Golan, Victoria Silvstedt, Raoul Peck, Marie-Christine Barrault, Lady Monika Bacardi...

Thomas Montet