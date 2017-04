Jackie Kennedy : Les dessous de son régime draconien pour garder la ligne

De son vivant comme après sa mort, Jacqueline Kennedy-Onassis a toujours été considérée comme une icône de mode et un modèle d'élégance. Sa garde-robe irréprochable ainsi que sa silhouette longiligne ont fait sa renommée dans les années 60, après l'élection de son premier mari John Fitzgerald Kennedy à la présidence américaine. Mais à quel prix ?

Vingt-trois ans après sa mort, son ancienne assistante Katy McKeon raconte que l'ancienne première dame avait pour habitude de s'affamer pour rester mince. Embauchée en 1964, pour travailler au service de Jackie Kennedy, juste après son déménagement à New York au lendemain de l'assassinat de son mari, elle a passé treize ans au service de la famille.

Un régime très strict

Désormais âgée de 72 ans, elle livre ses souvenirs dans ses mémoires intitulés Jackie's Girl : My Life With the Kennedy Family. Alors qu'elle se plaignait d'avoir pris du poids après son départ du Royaume-Uni pour l'Amérique, Kathy a reçu les conseils de sa patronne qui, aidée de son chef personnel, lui a concocté un régime drastique, calqué sur le sien.

"Un oeuf dur et un thé le matin, du fromage blanc accompagné d'un fruit pour le déjeuner et du blanc de poulet bouilli à l'eau ou du poisson avec de la salade et des légumes à la vapeur pour le dîner. Si je voulais grignoter, j'avais droit à un simple yaourt", s'est-elle souvenue dans un extrait de son livre publié par le site People.

Petites entorses et crises de boulimie

Un programme qui a porté ses fruits puisque Jackie Kennedy, "qui n'avait guère d'appétit", à en croire son ancienne employé, était on ne peut plus mince. Les seules entorses à son régime survenaient quand son second époux, le milliardaire grec Aristote Onassis, l'emmenait dîner dans l'un de ses restaurants préférés comme le 21 Club. "Ils prenaient toujours un cocktail et des petits hors d'oeuvres, le soir avant de sortir", précise-t-elle. Sous-alimentée la journée, Jackie Kennedy se vengeait parfois lors de crises de boulimie nocturne.

"Si elle allait dans la cuisine et voyait un brownie ou des cookies, elle l'attrapait et le mangeait à même le plat. Il nous est arrivé de nous rentrer dedans, la nuit, dans le garde-manger. Elle n'allumait pas la lumière parce qu'elle ne voulait pas qu'on la voie là-dedans. Je l'ai surprise en train de manger de la glace à même le pot avec une grosse cuillère. Pas une petite, non, une énorme ! Elle était très amusante", a conclu Kathy, qui souhaite par cet ouvrage faire savoir au grand public que Jackie l'a accueillie à bras ouverts dans sa maison, comme si elle avait toujours fait partie de sa famille.

Coline Chavaroche