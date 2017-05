Jade Foret : "À l'époque, le nom Lagardère ne m'évoquait rien du tout..."

En promotion pour sa première bande dessinée Amber Blake, la jeune et jolie Jade Foret multiplie les entretiens. Cette semaine, la bombe de 26 ans a répondu aux questions des magazines Gala et VSD.

L'occasion pour la maman de Liva (4 ans), Mila (2 ans) et Nolan (1 an) de révéler que l'écriture lui sert d'exutoire depuis toujours, elle qui a longtemps souffert des moqueries de ses camarades de classe, jaloux de son physique atypique. À tel point que ses parents ont dû la déscolariser, à 15 ans seulement, parce qu'on l'avait "à deux reprises menacée de coups". Dix ans plus tard, l'histoire se répète. Cette fois-ci, c'est son mariage avec le très riche homme d'affaires Arnaud Lagardère, de trente ans son aîné, qui fait jaser.

"Les railleries ou l'incrédulité que provoque notre différence d'âge, notamment, ne font que renforcer notre amour. Les épreuves aussi nous ont soudés. Mes deux dernières grossesses très compliquées. J'ai fait plusieurs hémorragies et j'ai cru perdre Mila à l'accouchement", a-t-elle confié aux journalistes du magazine Gala. Heureusement, Jade a trouvé la parade : "J'ai fait tatouer un coeur transpercé par une épée. Arnaud a le même. Et voyez, le coeur ne saigne pas. Pour nous rappeler qu'on a beau nous critiquer, notre coeur ne saignera pas."

À l'époque, même le nom Lagardère ne m'aurait rien évoqué du tout...

Désormais imperméable aux critiques, la belle a appris à se blinder avec le temps, car comme elle l'a expliqué au magazine VSD, lors de leur rencontre, elle ignorait complètement à qui elle avait à faire. "À l'époque, même le nom Lagardère ne m'aurait rien évoqué du tout", assure-t-elle avant de raconter leurs débuts. Après que le célèbre PDG a demandé son numéro de téléphone à son ami Richard Gasquet, ils ont correspondu pendant plusieurs mois sur la messagerie Blackberry avant de se rencontrer.

On ne se voyait pas beaucoup mais c'était vraiment mignon.

De passage à Paris, elle vient lui rendre visite dans ses bureaux avant d'accepter un dîner à Londres, quelque temps plus tard. "On a été dîner et comme il savait que j'avais mal au dos, il m'avait acheté un patch. On a parlé, parlé, puis ont est montés, on a parlé, parlé, parlé toute la nuit ; et puis voilà, y a eu un premier kiss, hop. Notre relation a commencé comme ça : on ne se voyait pas beaucoup mais c'était vraiment mignon", s'est-elle souvenue.

La suite, on la connaît : le couple officialise dans les tribunes de Roland-Garros. Jade assure qu'à l'époque elle ignorait l'existence de ce Village et tous ces photographes et qu'elle en a beaucoup voulu à Arnaud. Pas trop longtemps quand même puisque le couple se met ensuite en scène dans une vidéo ultra kitsch, réalisée lors d'un shooting pour Le Soir Magazine. "Quand je regarde la vidéo, on dirait une parfaite imbécile. J'ai honte. Alors, c'est vrai, avec Arnaud, on se fait des bisous parce qu'on s'aime, et c'est ça qui gêne. Les gens sont méchants", a-t-elle conclu. Ce dont elle a malheureusement l'habitude.

