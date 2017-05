Jade Goody (Big Brother) : Comment ses enfants ont compris qu'elle était morte...

Huit ans après la mort de Jade Goody, ex-vedette anglaise de télé-réalité qui avait choisi de mourir devant les caméras, son ancien compagnon Jeff Brazier revient ses derniers instants et la manière dont leurs enfants ont compris qu'elle était décédée...

Interrogé par You Magazine, Jeff Brazier a raconté que la défunte candidate de la version anglaise de Big Brother (à trois reprises) avait été franche avec ses enfants concernant sa maladie, un cancer de l'utérus. "Elle ne voulait pas leur dire mais elle savait qu'elle devait le faire car elle voulait qu'ils sachent la vérité", a-t-il dit. Ensemble, ils ont ainsi écrit une petite histoire pour leurs enfants, Bobby (13 ans) et Freddy (12 ans), dans laquelle ils expliquaient que la star allait bientôt devenir une étoile dans le ciel. "Cette pensée m'a toujours tiré les larmes", a-t-il ajouté.

Lorsque Jade Goody est morte, pile le jour de la fête des Mères, Jeff Brazier s'est toutefois retrouvé démuni. "Je n'étais pas certain de la manière dont j'allais le leur annoncer. J'ai attendu jusqu'à l'heure du coucher et puis je les ai appelés à l'extérieur, dans le jardin. En fait, je n'ai pas eu besoin de dire quoi que ce soit car les étoiles étaient sorties et ils ont dit : 'Est-ce que celle-ci, c'est maman ?' Il savaient", a-t-il relaté. Depuis la mort de son ancienne compagne, qui s'était mariée par la suite avec Jack Tweed, il élève ses enfants avec sa nouvelle amoureuse Kate Dwyer, dans la même maison qu'à l'époque. Il a également sorti un livre à destination des enfants, pour les aider à affronter un deuil, intitulé The Grief Survival Guide : How to Navigate Loss and All That Comes With It. "Si Jade n'était pas morte, je ne sais ce que ferais aujourd'hui. Mais désormais, j'en sais beaucoup sur l'aspect difficile de la vie et, ces dernières années, j'ai finalement appris dans quoi je suis bon et ce pour quoi je suis ici", a-t-il ajouté en référence à son livre.

Thomas Montet