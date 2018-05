Jaja (Secret Story) aminci grâce à la chirurgie esthétique : Les 1ers résultats

Après Aurélie Dotremont, un nouveau candidat de télé-réalité s'est envolé pour la Tunisie afin de subir une opération de chirurgie esthétique : Jaja. C'est sur Snapchat, samedi 5 mai 2018, que le candidat de Secret Story 10 et des Anges 10 a annoncé la grande nouvelle.

"Je suis un peu stressé mais ça va aller, c'est un nouveau départ (...) J'y ai beaucoup réfléchi", a-t-il confié dans un premier temps, sans toutefois révéler la nature de ses opérations. Ce n'est qu'une fois Jaja dans le bloc opératoire que ses abonnés ont découvert qu'il a souhaité se faire une liposuccion au niveau du ventre et du cou. Le frère de Sarah Fraisou, qui s'occupe de l'agence Body Travel (qui met en relation des clients avec une clinique en Tunisie), a en effet filmé une partie de l'intervention afin de tout expliquer au public.

Une fois réveillé, Jaja n'a pas caché sa joie d'avoir franchi le cap. Et il n'a pas tardé à dévoiler le résultat au niveau de son cou. "Je n'ai plus de double menton. Je suis choqué, regardez-moi de face, il n'y a plus rien qui pend. Ça me fait trop bizarre", s'est-il réjoui. Il n'a toutefois pas souhaité dévoiler le résultat au niveau de son ventre pour le moment. "Mais je crois que vous allez être choqués. Je n'aurais jamais cru avoir autant de résultats aussi rapidement", a-t-il assuré. De quoi teaser son public !