Aurélie Dotremont : Prise de poids, douleurs... Coulisses de ses chirurgies !

Elle le voulait, elle l'a fait ! Aurélie Dotremont s'est récemment envolée pour la Tunisie afin de subir des opérations de chirurgie esthétique. Des interventions sur lesquelles elle a pris le temps de s'épancher sur Snapchat, afin de répondre aux nombreuses questions de ses fans.

Aussi a-t-on appris que l'ancienne candidate des Anges (saison 5, en 2013, sur NRJ12) a pris dix kilos afin de se faire injecter cette graisse dans son fessier. "Pour prendre prendre mes dix kilos ça a été très simple. J'ai mangé des Quick, des Mac Do, des pâtes, plein de sauces... tout ce qu'il y avait de plus gras sur terre. Donc j'ai réussi à prendre dix kilos et heureusement pour moi car ça m'a permise de ne pas mettre de prothèses dans les fesses. (...) On a réussi à enlever deux litres de graisse, c'est juste énorme pour un petit corps comme le mien. Donc je ne vous dit pas comment sont mes petites fesses en ce moment même ", a-t-elle révélé.

L'ancienne meilleure amie de Capucine Anav a également subi une augmentation mammaire de "330 CC dans chaque sein". "Si je ne vous montre pas le résultat, c'est parce que je n'aurais le vrai que dans deux mois. Pour le moment, je suis toute gonflée (...), bleue de partout et boursouflée. (...) Le moindre geste fait souffrir, mais ça reste supportable", a-t-elle ensuite admis. Elle a donc conseillé aux femmes qui souhaitent franchir ce pas de ne plus hésiter, puis a donné une nouvelle fois un aperçu de son nouveau corps.