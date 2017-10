Jamel Debbouze : La "super vie" de son fils Léon dans son nouveau spectacle

Son dernier spectacle Tout sur Jamel remontait à 2011. Après six ans d'absence, Jamel Debbouze signe son grand retour avec un nouveau one-man-show lancé le 6 octobre dernier à Courbevoie. Le Parisien a assisté à la grande première et livre ses impressions dans son édition du 8 octobre. "Drôle dans la forme, un peu creux dans le fond", n'hésite pas à commenter le quotidien. Un avis qui devient bien plus positif lorsque l'humoriste et acteur de 42 ans évoque sa famille et notamment ses deux enfants, Léon, qui fêtera son 9e anniversaire le 3 décembre prochain, et Lila, qui a fêté ses 6 ans le 28 septembre dernier. Tous deux sont le fruit de son amour pour la talentueuse journaliste Mélissa Theuriau.

Face aux spectateurs, Jamel Debbouze propose ainsi un parallèle entre son enfance et celle de son fils, bien plus confortable que celle qu'il a vécu avec ses cinq frères et soeurs dans la banlieue parisienne, à Trappes. "Il a une super vie, une chambre tout seul... Nous on avait un lit triperposé", lance-t-il avec humour, s'appuyant malgré tout sur une vérité. Léon a aussi plus de chance côté habillement. Quand le garçon de 8 ans a des Adidas, son père avait des "Splouch" : "Quand tu marchais, ça faisait splouch, splouch... surtout quand il pleuvait." Toujours décalé, il lance que le seul vêtement de marque qu'il a pu porter était "un polo la Poste."

A la veille de sa grande première, Jamel Debbouze avait partagé son extrême anxiété avec ses fans sur les réseaux sociaux. L'humoriste avait tombé le masque en publiant une note rédigée sur son téléphone. "9h18, pas dormi de la nuit... J'ai le trac. Le trac d'il y a 20 ans quand je jouais pour la 1ère fois devant des inconnus, un trac encore plus fort maintenant puisque j'ai l'impression de vous connaître...", écrivait-il notamment, impatient de retrouver son public et mettant en garde les premiers rangs qu'il n'a pas épargnés vendredi soir dernier.