Mélissa Theuriau, ses vacances en Corse avec Jamel et leurs enfants Léon et Lila

Trois semaines après la diffusion du Marrakech du Rire, qui avait enregistré un carton d'audience sur la chaîne M6 (3,4 millions de spectateurs), l'heure est désormais au repos pour Jamel Debbouze.

En famille pour profiter des vacances d'été, l'humoriste de 42 ans profite de cette parenthèse enchantée pour se relaxer avec son épouse Mélissa Theuriau et leurs deux adorables enfants, Léon (8 ans) et Lila (5 ans). C'est justement la journaliste et productrice de 39 ans qui vient de se confier dans les colonnes du Parisien Magazine pour révéler où se trouve leur petit coin de paradis : en Corse.

Disposée à faire quelques confidences, Mélissa Theuriau a ainsi expliqué qu'elle entretenait une "relation très particulière" avec l'île de Beauté. "Je me suis nourrie de cette île pendant les mois les plus déterminants de mes deux grossesses. D'ailleurs, il me semble parfois que mes enfants ont l'accent corse ! Pour mon mari et moi, la Corse est un repaire intime. Nous y allons chaque été en tout petit comité, et nous nous y offrons une ou deux escapades en basse saison", a-t-elle confié.

Au programme des réjouissances, baignades dans l'eau azur "quel que soit le temps", promenades dans les terres pour s'enivrer "des senteurs de myrte, de nepita, d'immortelle et de lavande" et visites d'endroits exceptionnels, comme l'ancien moulin perché sur une colline, le U Fragnu. "Je ne vous en dis pas davantage, c'est mon coin secret !", glisse-t-elle. Enfin, qui dit vacances dit bonne gastronomie. "Ici, même la nourriture est divine. Je prends toujours des kilos parce que je ne sais résister ni aux fromages, ni à la charcuterie, ni aux vins corses. Le bilan est sans appel !", a-t-elle conclu avec malice.