James Bond 25 : La date de sortie révélée, Daniel Craig de retour ?

Il faudra un peu patienter avant de découvrir le prochain James Bond au cinéma. La production britannique vient d'officialiser la date de sortie du 25e opus de la saga mettant en scène le célèbre espion 007.

Sur les réseaux sociaux, le compte officiel de James Bond a arrêté la date du 8 novembre 2019 pour la sortie dans les salles américaines du film – il sera disponible quelques jours avant en France. On sait également qu'il sera écrit par Neal Purvis et Robert Wade, le tandem de scénaristes qui oeuvre depuis déjà six films de la franchise. À la production, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli continueront de piloter le navire. "Le casting du film, le réalisateur et le distributeur seront annoncés à une date ultérieure", peut-on lire dans ce communiqué.

Cette officialisation laisse à penser que les producteurs ont réussi à sécuriser la présence de Daniel Craig dans le costume de l'espion. Le New York Times en est lui certain : Craig sera bel et bien de retour.

Quid en revanche du réalisateur ? Car là, c'est en revanche une certitude, Sam Mendes ne reviendra pas, après avoir réalisé Spectre et Skyfall. Des noms comme ceux de Steven Soderbergh ou Christopher Nolan circulent, mais les producteurs de James Bond sont restés inébranlables face à la rumeur.