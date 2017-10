Jamiroquai : Jay Kay révèle s'être marié en secret !

Lundi 9 octobre se tenait la cérémonie des BMI London Awards au Dorchester à Londres. Équivalant au niveau mondial de la SACEM (qui permet aux artistes et professionnels d'être payés pour leur travail), BMI représente les intérêts de quelque 800 000 auteurs de chansons, compositeurs et éditeurs de musique. Lors de cette cérémonie, qui récompense le meilleur de la musique britannique, Jay Kay, leader du groupe Jamiroquai, a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière. Dans ses remerciements, le chanteur et songwriter de 47 ans a laissé échapper qu'il avait bel et bien épousé Maria, la mère de ses enfants.

Voilà dix ans que la jolie blonde partage la vie du chanteur. Le couple a deux enfants : Carla, 2 ans, et Tallulah, 5 mois. Un témoin de la soirée raconte au Daily Mail que, durant son discours, Jay Kay a remercié "son épouse et ses enfants", ce qui a un peu "surpris tout le monde étant donné qu'il ne porte pas d'alliance". Selon le Daily Mail, Jay Kay avait déjà sous-entendu qu'il s'était marié dans une interview au printemps au Times, avec des mots bien à lui : "Je suis hyper sérieux avec bobonne et mes enfants. Mon père biologique et ma mère ont été adoptés, mon frère jumeau est mort et mes parents se sont séparés. Il y a tous ces antécédents et cette insécurité en moi. Je veux être un père pour mes filles. Pour toujours. Je ne veux pas qu'elles appellent n'importe qui d'autre 'papa'. Elles m'ont pour la vie." Le sérieux du chanteur s'est donc affirmé devant monsieur le maire. Mais on ne sait pas quand a pu avoir lieu la cérémonie.

Playboy rangé des voitures

Avant de rencontrer Maria, Jay Kay était un playboy, fans de grosses cylindrées (toujours !), qui a séduit Heidi Klum, Kylie Minogue ou encore Winoma Ryder. De 1998 à 2001, il a vécu une grande histoire avec Denise van Outen, chanteuse et actrice britannique. Ils ont été fiancés et se sont presque mariés, mais à l'époque, le chanteur prenait énormément de cocaïne. L'album A Funk Odissey (2001) évoque cette rupture douloureuse pour l'artiste, guéri de son addiction depuis 2003.

Retour à cette année 2017. En plus d'avoir accueilli son deuxième enfant, Jay Kay a renoué avec le succès. L'album Automaton de Jamiroquai (dont l'ancien clavier, Toby Smith, est mort cette année) a été très bien reçu par la critique et toute une génération a (re)découvert ce groupe dont le premier album, Emergency on Planet Earth, est paru en 1993. "Je suis très heureux de recevoir ce prix ce soir, a déclaré Jay Kay lundi soir à Londres. Cela fait trente ans que j'ai commencé ma carrière et j'ai encore la chance de pouvoir faire mon truc et de m'exprimer à travers mes chansons. (...) C'est un privilège."