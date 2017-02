Jane Birkin, émue face au souvenir de Serge Gainsbourg et pour un bel hommage

Il était l'homme de l'ombre de Serge Gainsbourg, celui qui soutenait et donnait corps à toutes les folies et à l'audace du chanteur à la tête de chou, celui qui est aussi derrière quelques titres emblématiques de sa discographie dont le polémique Aux armes et caetera ou encore l'inoubliable Sea, Sex and Sun. Près de vingt-six ans après la mort de Gainsbarre, Philippe Lerichomme s'est vu remettre la médaille de Chevalier de l'ordre des arts et des lettres par la ministre de la Culture Audrey Azoulay à Paris le 21 février. Une manière de mettre en lumière le travail d'un parolier, directeur artistique et producteur discret et bourré de talents.

Lerichomme a ainsi reçu son hommage sous les yeux d'une Jane Birkin radieuse. Émue à l'évocation de son Pygmalion, celle qui fut bien sûr la partenaire de scène et de vie de Serge Gainsbourg pendant douze ans n'a pas caché son émotion face aux souvenirs remontant d'une époque folle où elle chantait avec lui le cultissime Je t'aime... moi non plus. Aujourd'hui, l'actrice et chanteuse britannique de 70 ans collabore avec Philippe Lerichomme, aux côtés duquel elle a signé Ex-fan des Sixties, Lolita Go Home ou encore Love Fifteen. Gérard Davoust, célèbre producteur de variété française qui a aussi produit Gainsbourg, était également présent.

Audrey Azoulay a en outre décoré l'auteur-compositeur-interprète et réalisateur Mathias Malzieu (Dionysos), devant son père, sa compagne Rose-Marie, Élisabet Maistre (alias Babet Ferrer, membre du groupe Dionysos) et Clémence Poésy, vue dans l'assistance.