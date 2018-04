Javier (Koh-Lanta) "stratège de pacotille lâche" : Violentes critiques dans TPMP

C'est l'affaire qui fait grand bruit en ce moment dans Koh-Lanta All Stars ! Javier a créé un faux collier d'immunité afin d'induire Nathalie en erreur lors d'un futur Conseil. La raison ? Il se savait menacé en cas d'échec à une épreuve d'immunité. Forcément, cette idée n'a pas fait l'unanimité dans son équipe, ainsi qu'auprès du public.

Gilles Verdez a notamment confié récemment dans Touche pas à mon poste (C8) qu'il trouvait son geste lâche et scandaleux. Des déclarations auxquelles le Survivor a réagi au cours d'un entretien pour Télépro : "Ça me soulage parce que c'est Gilles Verdez qui le dit. Ce qu'il dit, ça me passe au-dessus. On sait tous qu'il est anti-Koh-Lanta. (...). J'ai juste envie qu'il le fasse une fois, de le voir pleurer et quitter l'aventure au bout de deux jours."

Loin d'être touché, le chroniqueur a répliqué dans TPMP lundi 2 avril 2018. Après avoir assuré qu'il rêvait de participer à l'émission d'aventure, mais que la production refusait, Gilles Verdez a déclaré : "C'est un stratège de pacotille prêt à toutes les manipulations pour rester le plus longtemps possible dans l'aventure. C'est un lâche qui a fabriqué un faux collier, donc qu'il ne me donne pas de leçons et découvre le courage."

Assisterons-nous à un nouveau round ? La suite, au prochain épisode s'il y en a un.