Jean d'Ormesson : Sa veuve Françoise raconte ses nombreuses infidélités

Près d'un an après la disparition de Jean d'Ormesson, sa veuve Françoise Beghin a accordé une longue interview au Paris Match de ce 22 novembre. L'occasion pour Françoise d'Ormesson de revenir sur leurs 55 années de mariage. Une union peu conventionnelle, notamment marquée par leurs infidélités respectives.

"Jean a tout fait pour me dissuader de l'épouser. Il voulait sa liberté, voyager, lorsqu'il le souhaitait, avoir des aventures, ne rien devoir expliquer, explique celle qui a fêté ses 80 ans l'été dernier. J'ai annoncé officiellement mes fiançailles à ma famille. Et... Jean les a rompues ! (...) J'étais très malheureuse. Après, on s'est recroisés, refréquentés, et je suis tombée enceinte. On ne peut pas dire qu'il était fou de joie." En 1962, le couple célèbre son mariage et accueille sa fille Héloïse.

Un monstre égoïste ?

Françoise d'Ormesson raconte les nombreuses aventures qu'a vécues son mari tout au long de sa vie. Des histoires qu'elle ne contestait pas, préférant tout bonnement les ignorer : "Bien trop de gens étaient ravis de me les raconter ! (...) S'il m'arrivait d'être triste, je n'étais pas jalouse. Je posais très peu de questions." Elle-même a vécu des aventures extraconjuguales : "J'ai été amoureuse plusieurs fois, mais je n'ai aimé qu'un seul homme. (...) Mes histoires étaient, disons, des placebos."

Finalement, elle "ne regrette rien" : "Je referai tout de la même façon. Je n'ai jamais eu le sentiment de vivre avec un monstre égoïste."