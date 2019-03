Jean-Édouard Lipa en deuil : mort de son papa

Jean-Édouard Lipa traverse une période très compliquée. Ce jeudi 14 mars 2019, le candidat de Loft Story a annoncé que son papa était mort.

"Tonight you're flying to heaven. I miss you already. RIP daddy ["Ce soir tu t'es envolé au ciel. Tu me manques déjà. Repose en paix papa", NDLR], a-t-il légendé une photo de sa soeur et lui en train d'embrasser tendrement leur père sur la joue, à l'un de ses anniversaires. Très vite, le papa de Victoire (1 an) a reçu de nombreux messages de soutien.

Ces derniers jours, Jean-Édouard postaient des publications inquiétantes concernant son père. En légende d'une photo sur laquelle sa maman prend la main de son regretté papa, il a écrit : "Papa, mon héros." Il a ensuite posté un cliché sur lequel il prend à son tour sa main. "Papa, la dernière fois", l'a-t-il commenté. Et il y a trois jours, c'est une photo datant de l'été 2018, à Aix-en-Provence, que le compagnon de Déborah a mise en ligne. On peut l'apercevoir en train d'aider son père à avancer.

Ces posts avaient alarmé ses fans qui avaient compris que l'état de santé de son papa s'était dégradé, sans savoir toutefois réellement ce qu'il se passait.