Jean-Félix Lalanne : Le musicien de 54 ans est à nouveau papa !

L'été commence de la plus belle des façons pour Jean-Felix Lalanne. A 54 ans, le guitariste, auteur et compositeur de musique de film est papa pour la troisième fois. Il a lui-même annoncé l'heureuse nouvelle sur Facebook.

La naissance du bébé, un petit garçon, est survenue le 1er juillet 2017. "Mes amis, je vous présente mon petit Loïs Lalanne né ce jour à 15h55. La maman a juste été divine ! Et le papa est au paroxysme du bonheur...", a commenté Jean-Felix Lalanne. Le 2 juillet, il postait un nouveau cliché du bébé et écrivait : "Loïs comme l'eau que l'on hisse pour rafraîchir le coeur de deux parents qui n'attendaient que toi pour que leur amour soit complet. Un petit garçon tout sage déjà ouvert sur la vie, prêt à mémoriser le moindre son, à attraper au vol la moindre lumière entre ses doigts experts de magicien des anges et à capter toutes les couleurs qui lui permettront de peindre son histoire sur le tableau du temps (...) Loïs, ta maman et moi te promettons de tout faire pour être à ta hauteur déjà immense de 50 cm et de mériter la perfection que tu nous offres par ton arrivée dans la vie, simple, sans douleur, sans peur. Tout est là ! j'ai compté et recompté : tes petits doigts de main, de pied, tes petites oreilles bien collées, ton " petit bout du nez " et ta bouche prête à dire les 4 vérités à ce monde qui n'attend que toi pour écouter... Loïs Lalanne, deux " l " pour mieux s'envoler vers ce monde.. A tout de suite mon trésor... Papa."

Jean-Felix Lalanne, en couple depuis plusieurs années avec Caroline Bonhomme, est déjà le papa de une jeune fille de 7 ans, prénommée Nelle et une grande Yohna qui a 17 ans.