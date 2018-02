Jean-Jacques Bourdin ému aux larmes grâce à la déclaration d'une auditrice...

Jean-Jacques Bourdin vient de vivre un grand moment de radio.

Mardi 13 février 2018, à quelques heures de la Saint-Valentin, le journaliste de 68 ans à la tête de la matinale Bourdin Direct sur RMC a eu la surprise d'entendre une auditrice de 79 ans prénommée Carole-Anne lui faire une véritable déclaration, très émouvante, à l'antenne.

"Avant de vous quitter, je veux vous dire une chose que j'attends de vous dire depuis des années. Il y a 9 ans, j'ai perdu mon mari d'un cancer. J'étais désespérée, je ne dormais pas. Et puis un matin, à 6h, j'ai mis la radio en route et j'ai entendu votre voix que je trouve très sensuelle... Permettez-moi, à 79 ans, c'est pas grave de vous dire ça. Et depuis, tous les matins, je me lève à 6h30-7h, je fais mon thé, je descends et je vous écoute", a-t-elle raconté face à un Jean-Jacques Bourdin attentif. Et Carole-Anne, visiblement émue, de poursuivre : "Je voulais vous dire merci parce que vous m'avez sauvé la vie, vous m'avez remis un pied dans la vie."

Très touché par ce témoignage, Jean-Jacques Bourdin, ému aux larmes, a répondu : "C'est à moi de vous dire merci. Vraiment, vraiment. C'est un bel hommage. Ça me touche profondément."

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !