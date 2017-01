Jean-Luc Lahaye fête ses 64 ans avec son ex, ses filles et... ses fans

Avant de souffler ses 64 bougies, Jean-Luc Lahaye souhaitait être avec ses fans, si fidèles depuis toutes ces années. Le 22 décembre, veille de son anniversaire, le chanteur était sur la scène de L'Européen, à Paris, pour les 30 ans de son association, Cent Familles.

L'interprète de Papa Chanteur s'est déchaîné sur scène en pantalon en cuir et veste à sequins, reprenant les titres les plus emblématiques de sa carrière. Pour l'occasion, il était à nouveau entouré de ses musiciens. Résultat, une foule en délire pour ces deux concerts exceptionnels dans la salle de spectacles parisienne. De quoi faire largement grimper la température et Jean-Luc Lahaye a ainsi même fini en "marcel".

Avant de célébrer son propre anniversaire, c'est pour les 30 années de son association que la star des années 1980 remontait sur scène. Son ex-femme Aurélie, co-fondatrice de Cent Familles, était également présente et l'a rejoint lors de la remise d'un chèque de 1205 euros pour l'association. Leurs filles, Margaux et Gloria, étaient aussi là.

Malgré les nombreuses polémiques, notamment autour de ses moeurs, qui ont entaché la carrière de l'artiste, lequel a même été condamné àun an de prison avec sursis pour corruption de mineure il y a quelques mois, la famille Lahaye reste toujours aussi soudée. Et c'est probablement son plus beau cadeau.