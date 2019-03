Jean-Luc Lemoine se dévoile enfant : une image rare pour une occasion spéciale

Jean-Luc Lemoine a gâté ses abonnés sur Instagram ce 6 mars 2019.

Alors qu'il fêtait ses 49 ans mercredi, l'humoriste, animateur et ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste sur C8 s'est saisi de son compte pour dévoiler une photo de lui très inattendue... Une image de lui enfant avec un style très coloré ! "Je reçois plein de messages depuis ce matin pour mon anniversaire. Alors le petit garçon vous dit à tous merci !", a-t-il écrit en légende du cliché où on le voit avec des chaussettes rouges qui montent jusqu'aux genoux, un petit short bleu et surtout un t-shirt sur lequel on voit une sorte de clown avec le prénom "Jean-Luc" écrit dessous. Un style inégalable !

Evidemment, les internautes ont profité de cette publication pour s'adresser à celui qui a parcouru la France avec son dernier spectacle Si vous avez manqué le début. "Joyeux anniversaire Jean-Luc, tu nous manques à la télé !", "Ce petit garçon était vraiment trop mignon, joyeux anniversaire !", "J'adore vos chaussettes. Joyeux anniversaire !", pouvait-on lire parmi des dizaines de messages publiés dans les commentaires.

Durant la semaine écoulée, Jean-Luc Lemoine a retrouvé Laurent Ruquier lors de son passage dans Les Enfants de la télé (France 2) et a reçu une invitation à venir derrière le micro des Grosses têtes sur RTL... A suivre !