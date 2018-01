Jean-Marc Généreux : Jackpot grâce à sa phrase fétiche, "Et ça, j'achète" !

Jean-Marc Généreux, chorégraphe québécois, est ultraconnu en France, notamment à travers son rôle de juré dans Danse avec les stars (TF1) et sa fameuse phrase "Et ça, j'achète !" Et grâce à ces quelques mots, il a touché le gros lot.

Lors d'une interview accordée à Laurent Argelier pour Télé Loisirs, l'acolyte de Fauve Hautot, Nicolas Archambault et Chris Marques indique comment il a fait de sa phrase fétiche une véritable marque.

En plus de l'avoir déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en 2014, Jean-Marc Généreux en a fait son gagne-pain en multipliant les partenariats. "Je vais être l'égérie d'une salle de sport qui s'appelle Magic Form, je vais vendre des canapés pour Château d'Ax, j'ai fait une grosse promo avec Orange...", confie-t-il.

Et de poursuivre : "Ça ne s'est pas traduit avec des T-shirts et des portes-clés mais ça m'amène du boulot." Celui qui ne s'estime "pas animateur, pas chanteur, pas acteur" et "plus danseur" car il ne danse "presque plus" ne se considère pas comme un génie car "ce n'est qu'un coup de chance". Un coup de chance qui lui rapporte gros !