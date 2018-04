Jean-Michel Jarre : Les Américains éblouis par son show puissant à Coachella

Dans sa vaste carrière, Jean-Michel Jarre s'est fait une spécialité de jouer dans les lieux et au pied des monuments les plus exceptionnels. Finalement, vendredi 13 avril 2018, sa présence à Coachella, le très branché festival d'Indio, était peut-être la plus surprenante. Au milieu des kids venus applaudir en masse Beyoncé et autres The Weeknd et St. Vincent, notre génie de 69 ans détonne. Devant un public qui le connaissait à peine, Jarre avait une carte à jouer... Et la presse américaine est une unanime : "Éblouissant", "À couper le souffle", "La meilleure performance de Coachella vendredi"...

Jean-Michel Jarre est un pionnier mais avec ces deux derniers albums – Electronica 1: The Time Machine et Electronica 2: The Heart of Noise qui furent nommés aux Grammy _ sur lesquels il réécrit l'histoire des musiques électroniques et ses multiples courants avec des invités comme Air, Boys Noize, M83, Moby, Massive Attack, Rone, Sébastien Tellier, Jeff Mills ou encore Pet Shop Boys, il a prouvé que sa musique était autant le fruit d'une longue carrière derrière ses machines que toujours tournée vers le futur. C'est avec cette expérience incomparable, cette fraîcheur et ses lumières, que l'artiste a débarqué sur l'une des scènes du festival.

Le nom de Jarre est apparu comme une curiosité. Mais putain, le mec était brillant !

Le LA Weekly résume sa performance en une image : "On n'entend pas sa musique à la radio et certainement pas dans l'émission Saturday Night Live. Donc il n'y avait pas foule quand Jarre a commencé. Mais plus le concert avançait et plus il attirait les gens comme un joueur de flûte de Hamelin électro." Ce joueur de flûte, dont l'histoire a été popularisé par les frères Grimm, s'était vengé de tout un village en envoûtant ses enfants avec sa musique... Jarre a donc gagné ses spectateurs un à un. Toujours selon le LA Weekly : "Pour ses débuts à Coachella, Jarre a placé la barre très haut et ne l'a jamais lâchée. Dissimulé au début de son set derrière un écran géant sur lequel rayonnait un cube, les bras se sont levés pour lui faire un triomphe quand la structure s'est ouverte pour révéler le maestro en personne." Et nos confrères de conclure : "Quand la programmation de Coachella a été révélée, le nom de Jarre est apparu comme une curiosité. Mais putain, le mec était brillant !"