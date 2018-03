Jean-Michel Maire sur scène : Nathalie Marquay et Philippe Risoli le soutiennent

Depuis le 12 mars 2018, Jean-Michel Maire (56 ans) se produit sur les planches de la Comédie Caumartin à Paris dans la pièce Le Réveillon d'Olivier Sir John. Une comédie dans laquelle le célèbre chroniqueur de Touche pas à mon poste sur C8 donne la réplique à Marion Dumas et Patrick Veisselier.

Vendredi 16 mars, les comédiens ont joué devant leurs proches et de nombreuses personnalités. Parmi celles-ci, la très jolie Nathalie Marquay-Pernaut (50 ans) était venue soutenir ses amis dans cette nouvelle aventure artistique.

Bronzée et souriante, la compagne de la star du 13h de TF1 et ex-Miss France 1987 a pris la pose avec de nombreux convives dont Philippe Risoli, l'ex-animateur de télévision (et chanteur !) de 64 ans avec qui elle joue dans Régime présidentiel, une pièce de théâtre qu'elle a co-écrite avec son époux Jean-Pierre Pernaut, en tournée depuis septembre 2017.

Sur place, le duo complice a croisé la route de Séverine Ferrer (la maman de trois enfants étant en tournée avec la pièce C'est pas du tout ce que tu crois), Olivier Pagès, Fiona Gélin, Annabelle Milot, Hermine de Clermont-Tonnerre, Marie-Christine Adam, Sacha Judaszko, l'humoriste Maxime mais aussi de Damien Canivez de Touche pas à mon poste.

Dans Le Réveillon, Jean-Michel Maire incarne un ouvrier travaillant dans une société nommée Slap ! qui fabrique des espadrilles. Quand, avec son collègue, il apprend que son patron Francis Lemarchand les licencie, le duo décide de séquestrer l'épouse de ce dernier pour se faire entendre. Histoire de pimenter le tout, nos deux ouvriers n'ont pas inventé la poudre et leur prise d'otage se déroule le soir du réveillon de Noël...

La pièce Le Réveillon, c'est du 17 mars au 20 avril 2018 à la Comédie Caumartin à Paris.