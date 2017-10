Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay assistent à West Side Story

Depuis le 12 octobre, la salle de spectacle La Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt, propose la comédie musicale West Side Story. Une soirée de gala s'est tenue lundi 16 en présence de diverses personnalités.

Il y en avait du monde au photocall de la soirée ! On a pu voir : Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay, Ariane Massenet, Valérie Douillet, Véronique Jannot, Joyce Jonathan, Elisa Tovati (qui vient de faire des révélations suite à l'affaire Weinstein), Jeff Panacloc, Isabelle Vitari, Bernard Campan, Valérie Expert, Julien Arnaud ou encore Chantal Thomass, Davy Sardou et sa femme Noémie Elbaz, Romain Sardou, Anouchka Delon, Jean-Louis Aubert, Raymond Domenech, Antoine Duléry et sa femme Pascale, Tristane Banon, Kamel Ouali, Mathilda May, Christophe Barbier, Daniela Lumbroso et sa fille Carla, le chanteur et candidat de DALS 8 Lenni-Kim, l'ex-Premier ministre Bernard Cazeneuve et sa femme Véronique, Marie-Anne Chazel (toujours blessée au pied) et son chéri Philippe Raffard, Smaïn, Maxime Dereymez, Pascal Légitimus, Jean-Hugues Anglade et ses fils Pierre-Louis et Emile, Cristiana Reali et un ami, Virginie Lemoine, Fauve Hautot, Philippe Uminski et sa compagne, Dove Attia...

Soixante ans après sa création, le classique original de Broadway revient à Paris. Né de la plume de quatre artistes de génie, Leonard Bernstein, Arthur Laurents, Jerome Robbins et Stephen Sondheim, ce chef d'oeuvre est devenu l'un des plus grands succès de tous les temps. Avec une histoire et des compositions intemporelles, ce drame n'a rien perdu de son caractère explosif originel et demeure aujourd'hui encore très actuel. L'orchestre de 21 musiciens est dirigé par Donald Chan, directeur musical et chef d'orchestre emblématique de West Side Story. Cette production de Michael Brenner pour BB Promotion s'est jouée à plus de 1 500 reprises dans une vingtaine de pays. C'est actuellement la seule au monde présentant la chorégraphie originale de Jerome Robbins, réalisée par Joey McKneely, son élève et assistant, aujourd'hui metteur en scène et chorégraphe.

Dans le cadre de sa tournée mondiale, elle fera étape à La Seine Musicale pour cinq semaines.

Thomas Montet