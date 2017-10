DALS8 : Agustin Galiana torride, Lenni-Kim épate, Elodie Gossuin bonne dernière

Danse avec les stars 8, c'est parti ! Ce samedi 14 octobre, TF1 diffusait le premier prime time de cette 8e saison de DALS. Dix célébrités - Vincent Cerutti, Arielle Dombasle, Joy Esther, Agustin Galiana, Elodie Gossuin, Camille Lacourt, Lenni-Kim, Tatiana Silva, Sinclair, Hapsatou Sy - ont tous fait leurs premiers pas sur la plus célèbre des pistes de danse du PAF.

Qu'en ont pensé les membres du jury Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Nicolas Archambault et Fauve Hautot ? Si vous avez manqué le premier prime de Danse avec les stars 8, la suite est faite pour vous !

Arielle Dombasle et Maxime Dereymez : Paso doble !

La star de la saison impressionne beaucoup son partenaire Maxime Dereymez, qui la vouvoie respectueusement dès le début des répétitions. La comédienne et chanteuse apprend par la suite qu'elle va devoir maîtriser les bases du paso doble en quelques jours afin de proposer une prestation nickel aux jurés ce samedi. On sait à quel point Maxime Dereymez est exigent et le chorégraphe fait honneur à sa réputation ! Il reproche même à Arielle de ne pas avoir choisi les bonnes chaussures pour danser... La star se rend compte qu'elle a sous-estimé la complexité des danses de salon.

C'est sur le tube Makeba de Jain qu'Arielle, sublime dans une combinaison rouge, ouvre le bal avec grâce. La sensuelle comédienne fait preuve de beaucoup d'élégance tout au long de sa performance. "Vous avez une énergie presque juvénile", commente Nicolas Archambault au terme de la prestation. Fauve Hautot lui conseille de changer de chaussures pour la semaine prochaine.



Les notes :

Jean-Marc : 6/10

Nicolas Archambault : 7/10

Fauve : 6/10

Chris : 5/10

Total : 24

Agustin Galiana et Candice Pascal : Samba !

Pour sa première danse de la compétition, c'est une samba que le comédien devra exécuter. Lors des entraînements, Agustin avoue à sa partenaire qu'il n'y connaît strictement rien en danse et qu'il a du mal à se projeter lors de l'apprentissage des chorégraphies. Il a besoin de voir Candice danser pour reproduire les gestes. Il a un blocage dans sa tête ! A moins que ce soit un habile subterfuge pour admirer la jolie brune...

Sur le plateau, c'est au son de Despacito qu'il se lance dans la compétition. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le sex-appeal du duo transpire de l'écran. Il y a de la sensualité, de la fluidité, Agustin Galiana est un candidat qu'il va falloir suivre de près. Chris Marques assure que c'est la meilleure samba de toutes les saisons... pour une première émission.

Les notes :

Jean-Marc : 8/10

Nicolas Archambault : 9/10

Fauve : 8/10

Chris : 8/10

Total : 33

Camille Lacourt et Hajiba Fahmy : Foxtrot !

Camile Lacourt n'a aucune connaissance en danses de salon. C'est dire si sa partenaire Hajiba, nouvelle venue dans DALS, a du pain sur la planche avec notre grand sportif. Lors des entraînements, Camille apprend à se synchroniser avec sa partenaire, à la rattraper lors d'une figure ambitieuse... et ce n'est pas chose aisée avec leur différence de taille. Cette semaine, le duo entend présenter un foxtrot et l'ex-compagnon de Valérie Bègue ne veut pas décevoir ses admirateurs et ses proches.

Une fois sur la scène de DALS, au son de I Don't Wanna Miss A Thing d'Aerosmith, Camille Lacourt fait de son mieux pour rendre fière sa petite Jazz (5 ans). S'il y a des petites hésitations et des raideurs, l'émotion est au rendez-vous. Chris Marques lui conseille d'assumer son corps et ses grands membres. Fauve Hautot lui conseille de redescendre ses épaules.

Les notes :

Jean-Marc : 5/10

Nicolas Archambault : 6/10

Fauve : 5/10

Chris : 5/10

Total : 21

Lenni-Kim et Marie Denigot : Quickstep !

Le jeune chanteur québécois, très dynamique, a été très difficile à gérer lors des répétitions. Il n'a pas arrêté de rire et de chantonner ! Heureusement, Marie Denigot ne s'est pas démontée et a réussi à s'imposer au fur et à mesure. Cette semaine, c'est un quickstep que le duo a préparé. D'après la chorégraphe, Lenni-Kim manque de concentration et il va falloir qu'il se reprenne sérieusement s'il veut aller loin dans la compétition.

C'est sur la musique de La la land que le duo s'élance sur la poste. L'énergie et l'envie de bien faire son au rendez-vous, Lenni-Kim ne cesse de sourire et virevolte sur la chanson culte. Chris Marques est très fan de la prestation, il ne revient pas du niveau global de cette première émission. "C'était génial", assure Jean-Marc Généreux même s'il conseille au jeune homme de faire attention à son cadre.



Les notes :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas Archambault : 9/10

Fauve : 9/10

Chris : 8/10

Total : 33

Joy Esther et Anthony Colette : Rumba !

C'est sur une rumba très très sensuelle que la comédienne Joy Esther doit entamer le concours. Lors des répétitions, la jolie blonde n'a pas caché qu'elle n'était pas forcément d'un tempérament sexy et séducteur dans son quotidien. Elle doit donc se faire violence si elle souhaite impressionner le jury dès son premier passage. Anthony Colette lui annonce qu'elle débutera sa prestation à 5 mètres du sol... ce qui ne la rassure pas beaucoup. Arielle Dombasle vient aussi lui apprendre à avoir plus de manières... de la sensualité.

Au moment du live, au son de Starboy de The Weeknd, le couple se donne à 100%. C'est même assez chaud sur la piste de danse, le public est très réactif et semble apprécier la complicité du duo qui compte bien s'imposer ce soir. "C'était d'une chaleur incroyable", estime Nicolas Archambault. Pour Chris Marques ce n'était pas une bonne rumba. Le public n'est pas d'accord et le fait savoir.

Les notes :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas Archambault : 7/10

Fauve : 7/10

Chris : 6/10

Total : 27

Elodie Gossuin et Christian Millette : Cha cha !

Notre populaire ex-Miss France est rapidement devenue complice avec son partenaire. Cependant, sur un plan strictement artistique, Elodie Gossuin sait qu'elle n'est pas la star la plus souple du programme et qu'elle va devoir beaucoup travailler pour rivaliser avec ses concurrents. Christian Millette prend à coeur de lui apprendre à faire les rotations du bassin le plus sensuelles possibles... un déhanché capital pour livrer un vrai cha cha aux jurés.

Sur scène, c'est au son de Dans un autre monde de Céline Dion que le duo se lance. Certes, Elodie n'est pas la candidate la plus gracieuse de la saison mais il est indéniable que la mère de famille nombreuse fait de son mieux pour épater les siens. Il y a beaucoup d'imperfections... mais quel charme ! "Il faut que tu te concentres sur toutes tes lignes de corps", estime Jean-Marc Généreux.

Les notes :

Jean-Marc : 5/10

Nicolas Archambault : 5/10

Fauve : 5/10

Chris : 5/10

Total : 20

Vincent Cerutti et Katrina Patchett : Rumba !

Pour sa première danse de la saison, Vincent Cerutti a appris qu'il allait devoir maîtriser une rumba. Seulement voilà, dès les premières répétitions, l'ex-animateur du programme ne brille pas spécialement par sa concentration et ne semble pas prendre les choses assez au sérieux. Heureusement, Katrina Patchett est là pour le rappeler à l'ordre. "Les gens ne veulent pas voir le Vincent Cerutti animateur", estime Katrina.

Lors du live sur J'te mentirais de Patrick Bruel, Vincent Cerutti fait preuve de retenue et d'une certaine élégance pour le plus grand bonheur de sa partenaire et de sa compagne Hapsatou Sy. Les jurés sont épatés... sauf Chris Marques qui parle d'une catastrophe technique. Mais il salue son authenticité !

Les notes :

Jean-Marc : 6/10

Nicolas Archambault : 6/10

Fauve : 6/10

Chris : 6/10

Total : 24

Tatiana Silva et Christophe Licata : Samba !

La nouvelle star de la météo de TF1 entame la compétition avec une samba. Lors des répétitions avec Christophe Licata, la jeune femme n'a pas caché qu'elle était parfois un peu gênée par la proximité qu'impliquaient certaines danses entre eux. Volontaire, Tatiana a toutefois réussi à surmonter ses appréhensions assez rapidement... jusqu'au Jour J ou le chorégraphe s'inquiète de l'expression scénique de sa star. "T'es belle, t'es fun, il faut que tu souries !", conseille Christophe Licata à quelques heures du prime.

Lors du direct, au son de Déjà vu de Beyoncé, la jolie miss météo se lâche enfin. Le show est au rendez-vous même si l'on sent le stress de la jeune femme. "Je veux sentir de la férocité, je suis resté sur ma faim", juge Nicolas Archambault.

Les notes :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas Archambault : 6/10

Fauve : 7/10

Chris : 7/10

Total : 27

Sinclair et Denitsa Ikonomova : Samba !

L'ex-juré de Nouvelle Star le sait, il va en baver ! La bonne nouvelle, c'est que cette saison il est accompagné par Denitsa Ikonomova qui a déjà remporté trois fois la compétition. Pour sa première danse, Sinclair apprend qu'il va devoir beaucoup bouger au travers d'une samba. Le défi est de taille pour le dandy tout en retenue. Il assume d'être top timide pour se lâcher dès le début de la compétition...

Sinclair s'élance sur la piste de danse au son de Shape Of You d'Ed Sheeran. Si Denitsa se donne à 100%, Sinclair ne semble pas très à l'aise pour sa première apparition sur le dancefloor. Pour autant, il sauve les apparences avec sa classe habituelle. Nicolas Archambault a trouvé la prestation quasiment sexuelle !

Les notes :

Jean-Marc : 4/10

Nicolas Archambault : 6/10

Fauve : 5/10

Chris : 6/10

Total : 21

Hapsatou Sy et Jordan Mouillerac : Tango !

Très motivée, Hapsatou doit tout de même reconnaître dès l'entraînement qu'elle n'a pas fait de gym depuis 10 ans. Du coup, une simple roue avec les jambes bien tendues devient un réel challenge pour elle. Pour autant, ce n'est pas un tango qui va l'empêcher d'impressionner le jury et son compagnon Vincent Cerutti. Jordan conseille à sa star de faire du gainage... Certes elle a accouché il y a quelques mois, mais il faut qu'elle se tonifie !

Lors du live, au son d'Adele, Hapsatou fait de son mieux et enchaîne les figures avec une certaine aisance. Il y a des hésitations mais le tout est très charmant, au final. Chris Marques trouve que la prestation était très élégante... Fauve Hautot a adoré l'assurance de la candidate.

Les notes :

Nicolas Archambault : 7/10

Jean-Marc : 5/10

Fauve : 7/10

Chris : 7/10

Total : 26