Jean-Pascal Lacoste de retour : Son nouveau projet à la télévision

Jean-Pascal Lacoste s'apprête à faire son retour à la télévision. Et il ne sera pas seul si l'on en croit les informations de nos confrères de Télé Loisirs. L'ancien candidat de la Star Academy (saison 1, en 2001) a été choisi pour participer à Vous avez un colis, l'adaptation française de l'émission anglaise baptisée Big Box, Little Box. Le principe ? Cinq familles reçoivent un colis contenant des objets atypiques, innovants et originaux sur le pas de leur porte. À la fin de l'émission, après les avoir testés, ils doivent faire savoir s'ils souhaitent ou non les acheter.

Jean-Pascal Lacoste sera bien entendu accompagné de sa petite amie Delphine Tellier (la petite soeur de Sylvie Tellier) et de ses enfants Kylie (10 ans) et Maverick (6 ans), nés d'une précédente union. Ce programme arrivera à la rentrée prochaine, sur 6Ter. Une excellente nouvelle pour les fans du beau brun de 39 ans qui s'est fait discret depuis son départ de Section de recherches, en 2014. Son public avait toutefois eu le plaisir de le retrouver en 2015 dans Fort Boyard (France 2) et l'année suivante dans Un dîner presque parfait (W9).

S'il se fait rare à la télévision, Jean-Pascal Lacoste partage régulièrement son quotidien, sur Instagram. Il a par exemple récemment fait une belle déclaration d'amour à sa chère et tendre.