Jean-Pierre Foucault boycotte ONPC et tacle sévèrement Christine Angot

Jean-Pierre Foucault persiste et signe : il ne participera jamais à On n'est pas couché sur France 2. Après avoir déjà parlé du talk-show de Laurent Ruquier comme d'un "tribunal" dans Les Grandes Gueules de RMC, l'animateur de 70 ans en a remis une couche ce week-end sur RTL !

Invité de l'émission On refait la télé ce 20 janvier 2018, celui qui a publié en octobre dernier le livre Vélosolex : L'épopée d'un vélomoteur a lâché : "Je maintiens. Je ne vais pas au tribunal moi, j'ai rien à me reprocher. Je ne suis pas maso, je ne vais pas quelque part pour me faire flageller. C'est clair et net, je n'ai pas envie de donner du grain à moudre à des gens qui font un spectacle sur le dos d'autres personnes !" Et d'ajouter, quand on lui dit que l'émission est tout de même assez prescriptrice en matière de vente de livres : "C'est ce que m'a dit mon éditeur et je lui ai dit 'Vas-y à ma place'. J'ai pas envie."

Jean-Pierre Foucault a ensuite révélé qu'il ne regardait plus du tout l'émission aujourd'hui. "Non, je ne regarde plus. J'ai beaucoup regardé mais ça me rend malade donc je préfère ne pas regarder (...) La télé aujourd'hui est irrespectueuse, c'est pas bien. Et pourquoi pas baisser ou lever le pouce tant qu'on y est ? On ferait ça à Nîmes ou à Arles, on mettrait les auteurs de livres au milieu de l'arène et on les donnerait à bouffer aux lions", a-t-il lancé.

Pour finir, alors qu'il ironisait sur la légitimité des polémistes à donner leur avis sur des oeuvres, Jean-Pierre Foucault n'a pas pu s'empêcher de lâcher une phrase assassine et pleine de sous-entendus à l'endroit de Christine Angot : "Quelle légitimité ont-ils ? Je vous pose la question... J'ai lu des livres de madame Angot... Je fais partie de ceux-là."

