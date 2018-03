Jean-Pierre Foucault : Le "cauchemar" d'une animatrice qui a travaillé avec lui

Qui veut gagner des millions ?, Sacrée soirée, Miss France ... À 70 ans, Jean-Pierre Foucault est une figure emblématique du PAF. Parmi ses nombreux fans, le célèbre animateur comptait Agathe Lecaron. Seulement, en travaillant avec lui, la jolie blonde de 44 ans a vite déchanté...

Dans les colonnes du magazine Paris Match, celle qui a animé Top Chef (M6) raconte avoir eu beaucoup d'admiration pour son aîné. "Je décortique ses gestes, je l'imite devant mon miroir, je m'entraîne à poser les mêmes questions, bref, je suis sa plus grande fan !", confie Agathe Lecaron, "impressionnée".

En 2008, son rêve se réalise : elle est repérée par Frédéric Pedraza, le producteur de Sacrée Soirée à la recherche d'une partenaire pour Jean-Pierre Foucault. La jeune femme rencontre alors enfin l'animateur. "J'arrive à peine à balbutier trois mots, raconte-t-elle. Jean-Pierre est comme je me l'étais imaginé : bienveillant et sympathique."

Enfin, jusqu'au tournage de l'émission. "Dès les premières minutes, c'est le cauchemar" pour Agathe Lecaron. "Jean-Pierre me pique toutes mes répliques, me coupe la parole. Je me tiens debout à ses côtés, inexistante, déplore-t-elle. Je me sens mal, bête et, surtout, seule. Quand la caméra s'éteint, le calvaire prend fin, mais ma déception est immense : mon duo de rêve s'est transformé en fiasco."

