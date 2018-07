Jean-Pierre Pernaut : Accusé d'être colérique par ses collègues, il répond !

Le 22 février 2018, Jean-Pierre Pernaut célébrait ses trente ans d'antenne à la tête du 13h de TF1. À cette occasion, plusieurs portraits de lui avaient été dressés et notamment par nos confrères de Télé Loisirs qui étaient même allés interroger ses collègues.

Et ce ne fut malheureusement pas fameux pour le roi du JT puisque certains l'ont décrit comme "colérique". Un correspondant, Jacques Rieg-Boivin, et la directrice de l'information, Anne de Coudenhove, se sont accordés pour dire qu'il "piquait des colères" et que c'était "une tête de mule aux idées fixes". Un autre encore, anonyme cette fois, est allé plus loin en assurant qu'il était "capable de tout casser et de renverser son bureau avec les ordis dessus".

Une image peu flatteuse pour le compagnon de Nathalie Marquay qui est revenu sur ces accusations lors d'un entretien pour Télé Poche. "Colérique, non, c'est une fausse image. J'impulse des choix éditoriaux en coordination avec les équipes de Paris, des régions et des autres JT. Notre objectif est de raconter la vie des gens", a-t-il expliqué.

Une bonne manière de balayer d'un revers de la main cette histoire de mauvaise réputation. Quoi qu'il en soit, Jean-Pierre Pernaut reste le présentateur d'un journal télévisé le plus populaire en France avec près de 5 millions de fidèles chaque midi devant leur poste. Pas de quoi s'irriter, donc !