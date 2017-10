Jean-Roch : Papa pour la 5e fois d'un garçon au prénom surprenant !

Le DJ et businessman Jean-Roch est à nouveau papa. À 51 ans, il est devenu père pour la cinquième fois, mardi 17 octobre 2017. Sa femme Anaïs Pedri Monory a donné naissance à leur troisième enfant commun. Il a lui-même fait part de l'heureuse nouvelle sur son compte Instagram.

Le bébé est né le 17 octobre à 18h49, à Paris. Jean-Roch, qui a posté deux publications dont une avec le nouveau-né dans ses bras, a révélé qu'il s'agissait d'un garçon et qu'il se prénommait... Rocky ! Un choix pour le moins très original mais pas si surprenant puisque l'artiste a appelé ses quatre autres enfants Santo et Cielo (ses jumeaux de 4 ans, nés de son mariage actuel) ainsi que Gioia (19 ans) et Toscana (11 ans), nées de précédentes unions.

Jean-Roch a multiplié les mots-clefs sur Instagram pour fait part de son immense bonheur. Il s'est dit "si fier" et que "le meilleur est à venir".