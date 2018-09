Jeanfi Janssens (DALS 9) : Prêt à être chahuté par Laurent Ruquier

Jeanfi Janssens n'a peur de rien. Avec son humour décalé, il a réussi à séduire l'audience de RTL dans l'émission de Laurent Ruquier Les Grosses Têtes ces deux dernières années, mais il a également conquis les salles françaises avec ses one-man show qui attire de plus en plus de monde. Cette fois-ci, Jeanfi a décidé de se lancer un nouveau défi, celui d'intégrer la compétition de la neuvième saison de Danse avec les stars.

Alors que le coup d'envoi est prévu pour ce samedi 29 septembre 2018, l'ancien steward de 44 ans se confie à Purepeople.com. Il révèle notamment avoir reçu les conseils de ses collègues de RTL, car pour rappel, Jeanfi Janssens est la quatrième Grosse Tête à rejoindre le programme après Jean-Marie Bigard, Arielle Dombasle et Titoff : "Arielle Dombasle m'a dit que j'allais souffrir avant même que je commence : 'Ah oui tu vas voir, c'est dur et puis c'est rigide, c'est très rigide', a-t-elle souligné. Mais malgré tout, elle en garde un bon souvenir." Alors que tous ses compères à l'antenne ont été éliminés au quatrième prime de l'émission, espérons que Jeanfi Janssens brisera la malédiction et ira le plus loin possible dans la compétition.

Sa participation est loin de perturber son ami et employeur, Laurent Ruquier, bien au contraire : "Ça l'a beaucoup amusé. Il m'a dit que c'était le bon moment pour moi de le faire et en plus ça nous donnerait de la matière pour bien rigoler aux Grosses Têtes." Visiblement, Jeanfi Janssens est prêt à se faire chahuter par ses amis...

Retrouvez Danse avec les stars dès le samedi 29 septembre 2018 sur TF1

Toute reproduction interdite sans la mention Purepeople.com