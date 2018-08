DALS 9 : Jeanfi Janssens privé de danseur ? Il calme le jeu, TF1 aussi !

"J'avais demandé un danseur parce que je trouvais ça novateur. Tout le monde sait qui je suis, alors pourquoi je danserais pas avec un danseur ? Ils ont dit : 'Non, la ménagère n'est pas prête.' J'ai dit : 'C'est qui celle-là ?", a lâché Jeanfi Janssens sur RTL. Très vite, ses propos ont fait le tour de la Toile, forçant TF1 à démentir, suivie par l'humoriste.

Contactée par Le Parisien, la direction de la communication a clarifié les choses. "Si Jeanfi Janssens veut danser avec un homme, il le peut. Il n'avait jamais exprimé clairement ce désir, donc nous avions programmé une femme. Nous allons proposer à l'humoriste un changement de partenaire s'il le désire. Nous lui laissons le choix", a-t-elle expliqué. La direction de la chaîne a aussi apporté une réponse similaire auprès de Têtu : "Les Grosses Têtes est une émission d'humeur, au-delà du climat de boutade propre à l'émission, si Jeanfi Janssens souhaite danser avec un homme, pour nous, ce n'est pas un sujet, il dansera avec un homme." Voilà qui est dit !

Pourtant, c'est bel et bien une danseuse qui sera au côté de Jeanfi Janssens, ancien stewart de 44 ans ayant longtemps travaillé chez Air France avant de se lancer dans l'humour, dans la 9e saison de Danse avec les stars, dont le premier prime est prévu le 29 septembre prochain. C'est ce que l'artiste, ouvertement homosexuel, a détaillé sur Facebook.

Voici sa réponse :

"Que tout le monde se rassure... ce qui a été dit aux Grosses Têtes à ce sujet n'est que de l'humour et rien que de l'humour comme le permet cette émission. Je vous assure que je suis très content de danser avec une partenaire féminine et je m'en réjouis pleinement. Dire que je voulais danser avec un homme et que la ménagère n'était pas prête était juste une boutade sur laquelle ma chute était : la ménagère est pas prête, mais c'est qui celle-là ! Aucune discrimination donc à mon égard et aucune volonté de ma part de danser avec un homme sur ce programme... Tout va bien et je me réjouis de traverser cette aventure qui me rend euphorique et va m'apprendre énormément de choses. L'autodérision dont je fais preuve m'amène à toujours ne pas tout prendre au sérieux... mais sûrement qu'une certaine pudeur m'aurait embarrassé si j'avais dû danser avec un homme... Merci pour votre soutien et votre compréhension... la vie reste une fête."

Thomas Montet