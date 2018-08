DALS 9 : Jeanfi Janssens voulait un danseur mais "la ménagère n'est pas prête"

Si son nom est encore peu connu du grand public, Jeanfi Janssens jouit toutefois d'une popularité qui n'arrête plus de croître. Le sympathique humoriste, ancien stewart de chez Air France, est devenu un membre régulier des Grosses Têtes sur RTL tout en cartonnant avec son spectacle Jeanfi décolle. Nul doute que sa participation à Danse avec les stars va booster encore plus sa notoriété.

Lors de l'émission des Grosses Têtes du 27 août 2018, Jeanfi Janssens faisait partie de la bande autour de l'animateur Laurent Ruquier. Il en a profité pour confirmer sa présence dans la 9e saison du programme phare de TF1 et a donné quelques détails. "J'avais demandé un danseur parce que je trouvais ça novateur. Tout le monde sait qui je suis alors pourquoi je danserai pas avec un danseur ? Ils ont dit : 'Non, la ménagère n'est pas prête.' J'ai dit : 'C'est qui celle-là ?'", a plaisanté l'humoriste, ouvertement homosexuel. Et d'ajouter : "La ménagère n'est pas prête à voir ça mais j'ai dit : 'Si il faut que je mette une robe, je mets une robe !"

Jeanfi Janssens, âgé de 44 ans et originaire du Nord de la France, va donc avoir une femme comme partenaire. "Donc du coup j'aurai une dame mais je sais pas qui. Je le découvrirai le jour de la répétition. Le premier prime c'est le 29 septembre", a-t-il raconté. Quant aux premiers entraînements, ils sont "incessamment sous peu". "Je pense que, à quatre heures de répet' par jour, en partant de loin, il doit quand même sortir quelque chose, une marge de progression", a-t-il ajouté.

Ce n'est pas le premier membre des Grosses Têtes à rejoindre Danse avec les stars puisqu'il y a déjà eu Jean-Marie Bigard, Titoff et Arielle Dombasle.

Thomas Montet