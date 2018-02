Jeanfi Janssens a fait "caca dans la cheminée" d'une célèbre comédienne...

Nouveau venu de l'humour et chouchou des Grosses Têtes sur RTL, Jeanfi Janssens amuse par son ton cash et ses anecdotes toutes plus drôles les unes que les autres. Le 14 février il a relaté une bêtise faite chez une comédienne et chanteuse, quand il était plus jeune...

Au cours de l'émission, alors que Christophe Dechavanne parlait de sa tournée des idoles, Jeanfi Janssens a voulu savoir si Nicole Croisille en faisait partie. Malheureusement non... L'humoriste de 44 ans, originaire du Nord de la France, a expliqué le sens de sa question. "Si j'avais une confidence à lui faire, parce que j'avais dit que quand je serai vieux je lui dirai, quand j'étais gamin, elle avait une maison dans le village où ma marraine avait une maison de vacances. Je passais mes vacances là-bas avec des petits copains, tout ça, et comme c'était aussi la maison de vacances de Nicole Croisille, elle était pas là souvent, et on avait été faire caca dans sa cheminée (...) C'était pas du vandalisme, c'était un pari", a-t-il confié.