Danse avec les stars 9 : Un humoriste rejoint le casting... et Pamela Anderson ?

Danse avec les Stars (TF1) revient dès l'automne prochain et les langues se délient peu à peu quant au déroulement de cette neuvième saison. Si on savait déjà que Camille Combal reprendrait les rênes de l'émission, à la place de Sandrine Quétier, le casting met plus de temps à se former.

Mais il semblerait qu'une nouvelle personnalité a confirmé sa participation à la compétition de danse. C'est ce que révèlent nos confrères de Puremédias ce mercredi 18 juillet 2018. Il s'agit de Jeanfi Janssens. A 44 ans, il est l'une des dernières recrues de Laurent Ruquier dans son émission Les Grosses têtes sur RTL. Originaire du nord, Jeanfi Janssens a rapidement conquis les auditeurs avec son humeur joviale et son accent ch'ti en rejoignant l'équipe en octobre 2016.

Ce ne serait pas la première fois qu'il basculerait sur un programme télé puisqu'en 2014, l'humoriste apparaissait dans l'émission de Stéphane Plaza, Recherche appartement ou maison, sur M6. On a également pu l'apercevoir dans le jeu présenté par Arthur, A prendre ou à laisser. Mais il a vu sa notoriété exploser lors du festival du Printemps du rire à Toulouse en 2015, au cours duquel il était finaliste d'un concours d'humoristes.

Mais ce n'est pas tout. Toujours selon nos confrères de Puremédias, Pamela Anderson devrait aussi rejoindre le parquet de l'émission. La compagne du champion du monde Adil Rami, qui a déjà été candidate de la version américaine du programme en 2010 et 2015, se serait laissée convaincre par les producteurs de venir danser à la rentrée dans l'édition française. "Une proposition acceptée" par l'ex-star d'Alerte à Malibu, note Puremédia.

Jeanfi Janssens et Pamela Anderson rejoindraient ainsi la liste des autres stars a avoir été sélectionnées au casting jusqu'à présent : Miss France 2016 Iris Mittenaere, la chanteuse Lio, les acteurs Anouar Toubali, Clément Rémiens et Heloïse Martin et enfin l'ancien footballeur Basile Boli.