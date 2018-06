Danse avec les Stars 9: Le casting s'étoffe, Fauve sort du jury, Shy'm revient ?

La 9e saison de Danse avec les stars, diffusée à partir d'octobre prochain sur TF1, semble être celle de tous les changements.

Côté animation, on sait depuis le 20 juin dernier qu'à la suite du départ de Sandrine Quétier vers nouveaux horizons (notamment la comédie !), c'est Camille Combal, ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8), qui reprendra les rênes de l'émission. On ignore toujours en revanche qui l'épaulera dans la Red Room depuis laquelle les notes sont distribuées aux célébrités.

En ce qui concerne les candidats prêts à s'affronter à coups de cha-cha-cha et de paso doble sur le parquet de TF1, on retrouvera l'ex-Miss France et Miss Univers 2016 Iris Mittenaere, la chanteuse Lio – qui avait été recalée l'an dernier –, mais aussi Clément Rémiens (20 ans) de la série Demain nous appartient (TF1).

À ces trois noms d'ores et déjà certifiés par nos confrères de Puremédias, nos confrères de Télé Loisirs ajoutent ce 28 juin 2018 le nom de Basile Boli, l'ex-défenseur emblématique de l'OM, et Le Parisien a évoqué les noms d'Héloïse Martin (la comédienne de 22 ans vue dans Tamara 1 et 2) et d'Anouar Toubali (le comédien atteint de nanisme vu dans Les Kaïra, Pattaya et dans Taxi 5). Des informations qui tiennent effectivement la route mais que nous ne sommes pas en mesure de confirmer pour le moment.

En outre, la piste du départ de Fauve Hautot du jury de l'émission (une autre information signée Télé Loisirs) semble sérieuse puisque la danseuse-star est en effet frustrée de ne plus pouvoir concourir. Elle devrait donc, selon toute vraisemblance, laisser sa place de jurée pour accompagner une nouvelle star sur la piste !

Pour finir, côté jury, seuls les fauteuils de Chris Marques et de Jean-Marc Généreux seraient pour le moment assurés. Nicolas Archambault, arrivé durant la saison 8, devrait quitter le programme et le danseur Patrick Dupont est actuellement en pleine réflexion concernant sa venue dans le jury de Danse avec les stars. Pour finir, selon nos informations, la chanteuse et ex-jurée Shy'm sera sans doute de retour pour occuper la dernière place du jury.

À suivre...