Danse avec les stars – Lio, recalée et déçue : "On ne me veut pas !"

Alors que la 8e saison de Danse avec les stars sera lancée sur TF1 en octobre prochain, la chanteuse Lio a révélé avoir été recalée du casting. Invitée de Daphné Bürki sur Europe 1, le jeudi 31 août, elle a laissé parler sa déception...

"On ne me veut pas !" Lio ne pouvait pas être plus claire pour expliquer qu'elle n'avait jamais participé à Danse avec les stars. La chanteuse de 55 ans ajoute : "Je suis là, je montre mes pieds, je fais ce que je peux pour faire comprendre que j'adorerais faire Danse avec les stars. Parce que moi, je trouve que, quand on fait de la télé, c'est beaucoup plus amusant d'accepter une espèce de concours comme ça... Il y a toujours des choses qui se révèlent et je trouve que c'est quand même un challenge. Je trouve ça amusant."

Lio, qui animait jeudi 31 août sur France 2 l'émission Les Copains d'abord – Années 80 (2,1 millions de téléspectateurs et 9,5% de part de marché), a aussi révélé l'identité d'autre star de sa génération qui ne participerait pas non plus à DALS : la chanteuse Sabrina ! "Sabrina devait le faire, elle ne le fait pas au dernier moment. Pourquoi ? Est-ce que l'on n'aime pas les stars 80 ? Est-ce que l'on a quelque chose contre les stars 80 ? Je voudrais le savoir !", dit-elle.

La 8e saison de Danse avec les stars démarrera le 14 octobre 2017. Sandrine Quétier reviendra à l'animation mais le mystère plane toujours sur le nom de son (ses ?) acolyte(s)... Le jury ainsi que l'équipe de danseurs professionnels a connu plusieurs changements. Parmi les candidats, on retrouvera notamment Arielle Dombasle, Sinclair, Élodie Gossuin...

Thomas Montet