DALS – Silvia Notargiacomo virée : "Je n'ai jamais été traitée comme les autres"

"En cette nuit d'étoiles filantes, je saisis l'occasion pour vous annoncer qu'une aventure se termine pour moi. Une aventure humaine, celle de 7 saisons de Danse avec les stars, de 7 rencontres qui me marqueront à vie. Ceci n'est pas mon choix", a déclaré Silvia Notargiacomo début août. Déçue, la sublime rousse en dit plus sur son éviction à nos confrères de Télé Loisirs.

La danseuse professionnelle qui a marqué les sept éditions du programme a dévoilé pourquoi, selon elle, la chaîne n'a pas fait appel à ses services cette année : "La seule explication que j'ai eue, c'est qu'il n'y avait pas de personnalité pour moi. C'est dommage, il y en a pour les autres mais pas pour moi... C'est ça que je ne comprends pas ! Je pense qu'on m'a mise dans la case de la fille sympathique pédagogue qui arrive à supporter et à emmener très loin des célébrités qui ne partent pas du bon pied." Puis elle ajoute, triste : "Être prévenue de cette façon [par SMS, NDLR] après sept ans de service et à la dernière seconde, c'est un peu dommage pour le respect que l'on se doit mutuellement."

Celle qui a été la partenaire de David Ginola, Francis Lalanne, Gérard Vives, Titoff, Anthony Kavanagh, Djibril Cissé et Julien Lepers évoque également une déception – et ce n'est pas à la première fois – concernant ses coéquipiers qui n'ont jamais bénéficié de l'image de grand favoris. Elle déclare : "Danse avec les stars est une émission dont le concept consiste à emmener loin une célébrité, lui apprendre à danser. Dans la liste, il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres et, comme par hasard, je ne les ai jamais eues. Je n'ai jamais été traitée comme les autres danseurs. Ça aurait été bien de faire tourner un peu..."

Et quand le journaliste lui demande si TF1 lui a fait la promesse de la réembaucher l'année prochaine, la compagne du chef Denny Imbroisi, ex-candidat de la saison 3 de Top Chef, répond sans détour : "La promesse... On m'avait promis aussi cette année d'avoir le GRAND candidat, la grande perle. Il n'y pas très longtemps, on m'avait dit que je serais dans l'émission, qu'ils tardaient seulement car ils ne trouvaient pas de personnalité. Croire aujourd'hui aux promesses, ce serait un peu se faire du mal... Ce n'est pas grave, cela me permet d'explorer d'autres choses."

Silvia Notargiacomo ne compte pas rester à ne rien faire. Elle a reçu une proposition au théâtre autour de la danse et a préparé des maquettes pour faire des voix off. Elle ne serait pas non plus contre l'idée de devenir chroniqueuse radio ou télé autour du sport, du lifestyle et bien sûr de la danse.

En attendant, la jeune femme regardera le lancement de la nouvelle édition de DALS avec un pincement au coeur. "Cela va sûrement me faire quelque chose en octobre quand ils vont descendre l'escalier le soir de la première... Je suis sensible. Ce qui va le plus me manquer, ce sont mes collègues ! Christophe Licata est comme un frère", conclut-elle. On la comprend !