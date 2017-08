Danse avec les stars 8: Un ex-Talent de The Voice Kids officiellement au casting

En plus de la chanteuse et comédienne Arielle Dombasle, du chanteur et ex-juré de Nouvelle Star Sinclair et de l'ex-Talent de Patrick Fiori, sept autres stars - comme nous vous l'avions annoncé - fouleront le parquet de DALS 8. Parmi elles, l'animatrice radio et ancienne Miss France Elodie Gossuin, le champion de natation Camille Lacourt, Agustin Galiana – qui joue le rôle d'Adrian dans la série Clem –, la comédienne de Nos chers voisins Joy Esther, la Miss Météo Tatiana Silva ainsi que le couple de jeunes parents Vincent Cerutti et Hapsatou Sy.

Du côté du jury, Marie-Claude Pietragalla quitte le show. Elle sera remplacée par Nicolas Archambault, danseur, chorégraphe, réalisateur et metteur en scène québécois. Et elle n'est pas la seule à partir. En effet, Grégoire Lyonnet a officialisé son départ, au même titre qu'Emmanuelle Berne et Silvia Notargiacomo, poussée vers la sortie...



Rendez-vous dès l'automne sur TF1 afin de suivre cette nouvelle saison de Danse avec les stars !