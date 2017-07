Sinclair dans Danse avec les stars 8 : "Je vais me faire allumer !"

Nos confrères de Téléstar.fr l'ont annoncé le 26 juillet, le chanteur Sinclair fera partie de la 8e saison de Danse avec les stars sur TF1.

L'ex-juré de Nouvelle Star (sur M6 et C8) et interprète du tube Si c'est bon comme ça (1997), qui croisera donc la route d'Arielle Dombasle (64 ans) mais aussi celle de Vincent Cerutti et de sa compagne Hapsatou Sy, a répondu aux questions de TV Magazine dans la foulée de cette annonce.

"Ça y est, c'est parti ! Je serai dans cette grande aventure physique et assez nouvelle pour moi puisque je ne suis pas vraiment danseur. J'ai un énorme problème de gauche et de droite", a tout d'abord expliqué Sinclair avant d'en dire plus sur ses motivations : "Je fais cette émission parce que c'est amusant et que ça fait des années qu'on me le propose (...) Ça me faisait très peur de participer, mais, quand on a peur, il faut y aller. Derrière, il y a un truc intéressant à trouver, il y a forcément une réponse. Et aussi une visibilité, une notoriété qui vont servir ma musique."



Aussi, si Sinclair (47 ans) a un réel but dans DALS, c'est de se dévoiler comme il est vraiment. "Mon objectif est de montrer qui je suis en vrai. Dans cette émission, on ne peut pas se cacher. C'est l'heure de vérité pour montrer qui on est et voir ses limites. Je pense que je vais terriblement souffrir. Je suis très timide de nature, et là il va falloir que je révèle mes faiblesses, ce sera un truc assez dingue", a-t-il assuré.

Pour finir, en passant du rôle de juré (Nouvelle Star) à celui de candidat, l'artiste s'attend bien entendu à devoir avaler quelques couleuvres. "Quand on est juré, il faut être exigeant. Je vais me faire un peu allumer, mais c'est marrant. Enfin, ça ne le sera pas très longtemps, je peux être vexé très vite (rires). Quand on bosse durant une semaine cinq heures par jour pour essayer de faire un paso-doble ou un cha-cha-cha et qu'on se fait allumer, je pense qu'on le prend un peu mal", a-t-il conclu.

Rappelons également que le jury va quelque peu évoluer à l'occasion de la 8e saison de DALS. Exit Marie-Claude Pietragalla, c'est le danseur, chorégraphe, réalisateur et metteur en scène québécois Nicolas Archambault (vu récemment dans le spectacle musical Saturday Night Fever au côté de Fauve Hautot) qui a hérité de son prestigieux siège.