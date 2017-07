DALS 8 - Arielle Dombasle au casting : "Ça m'amuse et me fait peur"

C'est officiel, Arielle Dombasle participera cet automne à la saison 8 de Danse avec les stars (TF1). Tandis que les rumeurs la disaient membre du jury de Nouvelle Star (M6), l'actrice et chanteuse a confirmé sa présence au casting du show de TF1. Dans les colonnes du Parisien, l'épouse de Bernard-Henri Lévy a livré ses premières impressions.

"J'ai toujours eu de multiples propositions pour faire de la télévision. Ce qu'on en fait dépend des saisons de la vie. Tout à coup, il y a eu le désir que je sois dans cette saga de Danse avec les stars", a-t-elle confié. Au passage, Arielle Dombasle a révélé avoir déjà été approchée par la production lors de la première saison du programme. "Mais j'étais trop occupée", a-t-elle expliqué. D'ailleurs, elle assure l'être toujours autant et prendre sa participation à DALS comme "une récréation". "C'est une parenthèse enchantée, pleine de légèreté, qui m'amuse tout en me faisant peur", a-t-elle également déclaré.

Je vais peut-être pleurer tous les jours

Lors de ce même entretien, la comédienne a évoqué les raisons qui l'ont poussée à accepter ce challenge de taille : "On s'y embarque avec différents personnages qui aiment rire et s'amuser. Le côté très athlétique me plaît aussi, et cela m'amènera à la fois de l"effort et du plaisir. Et surtout, j'adore la danse." Rappelons que la jolie blonde a commencé la danse classique à l'âge de 7 ans et rêvait de devenir danseuse étoile. "Relever ce challenge aujourd'hui, c'est un défi aux étoiles, un pur dépassement de soi. Les grands jetés et les pirouettes que je faisais à l'académie de danse restent parmi les plus grands vertiges de ma vie", a-t-elle avoué.

Toutefois, bien qu'elle ait pratiqué la danse dès son plus jeune âge, Arielle Dombasle n'en a pas fait depuis longtemps. Et elle ne compte pas s'y remettre dans l'immédiat : "Je ne vais rien préparer, d'autant que je tourne mon long métrage cet été, Alien Cristal Palace. Le moment venu, je me jetterai dans l'inconnu, ça me semble fun." Mais la chanteuse sait que tout n'est pas si rose : "Je vais peut-être pleurer tous les jours, qui sait !"

Enfin, la participante à DALS a assuré ne pas connaître, pour l'heure, le nom de son partenaire. "Mais je veux le meilleur !", a-t-elle lancé. Et qu'en pense son époux le philosophe Bernard-Henri Lévy ? "Il m'a dit que si ça m'amusait, pourquoi pas", a confié Arielle Dombasle. Cependant, pas question pour lui d'apparaître dans l'émission. "Il ne l'a d'ailleurs jamais regardée... Justement, il faut toujours surprendre la personne qu'on aime", a-t-elle conclu.