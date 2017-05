Nouvelle Star : Arielle Dombasle approchée, la manageuse de Louane en lice...

Alors que Nouvelle Star doit faire son retour sur l'antenne de M6, le jury ne semble pas encore finalisé... Plusieurs noms ont commencé à circuler et deux nouveaux viennent de s'ajouter à la liste des potentiels juges : Arielle Dombasle et Catherine Naubron-Nusse.

Dans les pages du Parisien de ce jeudi 11 mai, on apprend qu'Arielle Dombasle pourrait bien prendre place dans le jury. "J'ai été contactée. On m'a dit que le jury serait assez pointu. On l'a aussi proposé à Benjamin Biolay. Je vais voir. J'ai des concerts avec Nicolas Ker [avec qui elle a sorti le disque La Rivière atlantique, ndlr], je prépare un film. Sur le principe, tout m'amuse, mais je n'y ai pas encore réfléchi", a-t-elle confié. La très décalée touche-à-tout du show-business pourrait donc potentiellement s'asseoir avec Benjamin Biolay, lequel a fini par s'exprimer sur RTL. "Fondamentalement c'est une rumeur mais je ne suis pas contre (...) C'est une rumeur ça veut pas dire que c'est faux, avec une dreamteam ça serait chouette", a-t-il dit.